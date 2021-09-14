Denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Rus balıkçı Roman Fedortsov, hayatının 17 yılını sualtı yaşamını fotoğraflayarak geçirdi. Hayatını adadığı uğraşını sosyal medyaya da taşıyan 39 yaşındaki Rus balıkçı, paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:07
Roman Fedortsov isimli Rus balıkçı hayatının büyük bir kısmını sualtı yaşamıyla haşır neşir geçirdi. Ancak Fedortsov bu aralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Zira balıkçı bugüne kadar çok az kişinin gördüğü deniz canlılarının fotoğraflarını paylaşıyor.
Kimilerine göre bu deniz canlıları bir hayli korkunç görünüyor.
Fedortsov "39 yaşındayım ve hayatımın 17 yılını yurtdışında denizlerde geçirdim. Üniversitede su ürünleri fakültesinde okudum. Uzmanlık alanım ise balıkçılık teknolojileriydi." dedi.
Balıkçı, paylaştığı fotoğrafların büyük bir kısmını Norveç denizlerinde bir kısmını ise Atlatik Okyanusu'nda çektiğini söylüyor.