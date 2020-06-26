Denizli lavanta bahçeleri sayesinde cazibe merkezi olacak! İşte o görüntüler

'EKOTURİZM ANLAMINDA BİÇİLMİŞ KAFTAN'

Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, Gözler Mahallesi'nin konum olarak Pamukkale, Karahayıt ve Hierapolis Antik Kenti'ne çok yakın olduğunu söyledi. Akyol, bölgenin turizm alanında gelişime açık olduğunu belirterek, "Pamukkale'ye yılda 2,5 milyonun üzerinde turist geliyor. Pamukkale ve Karahayıt'a gelenler buradaki lavanta bahçelerini de ziyaret edebilir. Güzel vakit geçirebilir ve renkli fotoğraflar çektirebilir. Bu alan ekoturizm anlamında bir biçilmiş kaftan" dedi.