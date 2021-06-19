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Haberler Galeri Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

Denizli'de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş ederek, daha 2 gün önce evlenen genç kadını boynundan vuran maganda, güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadını boynundan yaralayan magandanın rahat tavırları tepki topladı.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:56
Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana gelen olayda, trafikte makas atarak ilerleyen İbrahim T., sözlü tartışmaya girdiği Önder K. ve yanında yolcu olarak bulunan Eda G.Ü'nün içerisinde bulunduğu cipe 16 el ateş etti.

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Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kız arkadaşıyla birlikte lüks aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

Silahtan çıkan kurşunların 1 tanesinin isabet ettiği Eda G.Ü., boynundan yaralanırken; sürücü Önder K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

Yaralı genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu saldırı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafikte tartışan iki aracın yol kenarında durduğu, içerisinde 2 kişinin bulunduğu cipin hareket etmeye başladığı anlarda lüks aracından inen magandanın peş peşe tetiğe bastığı ve daha sonra kız arkadaşıyla birlikte araçlarına bindikleri anlar yer aldı.

Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

Magandanın ani saldırısıyla hayatının şokunu yaşayan Eda G.Ü'nün 30 Eylül 2020 tarihinde Ferdi Ç.Ü. ile nişanlandığı ve saldırıdan 2 gün önce 16 Haziran Çarşamba tarihinde ise nikah kıyarak dünya evine girdiği öğrenildi.

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