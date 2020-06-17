Denizli'de çıkan yangında 80 dekar alandaki ekinler yandı

Tarlaların içinde ve çevresindeki ağaçlar da zarar gördü. Ovacık Mahallesi'nde yaşayan Osman Gökgöz, "Biçilmeyi bekleyen arpa ve buğdaylar yandı. Üzüldük, elimizden bir şey gelmedi. Hasat yapılmamıştı. Şükür ki evlerde zarar yok. İtfaiye hızlı bir şekilde gelip müdahale ederek, alevleri söndürdü" dedi.