Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

KALEM KAPAĞI SANILDI, DİŞ ÇIKTI

Dr. Ali Yüksel, hastası Utku İyigün'e burnunun içinde yabancı cisim olduğunu, ameliyatla çıkarılması gerektiğini söyledi. Perşembe günü Dr. Ali Yüksel tarafından ameliyata alınan İyigün'ün burnundan, yabancı cisim çıkarıldı. Tomografi incelemesinde, ilk olarak İyigün'ün çocukken burnuna kalem sokabileceği ve arka kapağının burun içinde kalıp, orta burun eti bölgesi sol gözünün yanına kadar ilerlemiş olabileceği düşünüldü. Ameliyatla çıkarılan cismin, yapılan son incelemede diş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İyigün, Dr. Yüksel'e 6 yıl önce bisiklet kullanırken, minibüse çarptığını, kazada yüzünden yaralandığını söyledi. İyigün'ün kazada çarpmanın etkisiyle diş kökünün yerinden aldığı darbe nedeniyle kopup, yüz boşluğu içine düştüğü, oradan da burun boşluğuna açılan doğal boşluktan geçerek, orta burun hizasına kadar ilerleyip, yerleştiği ihtimali üzerinde duruldu. İyigün'ün burnunda dişiyle 6 yıl yaşadığı ortaya çıktı.