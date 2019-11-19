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Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

Denizli'de, burnundan sağlıklı nefes alamadığı için doktora başvuran üniversite öğrencisi Utku İyigün'ün (19), çekilen tomografi sonucu, burnunun içinde yabancı cisim tespit edildi. Ameliyatla burundan çıkarılan yabancı cismin, diş olduğu belirlendi. İyigün'ün 6 yıl önce bisiklet kullanırken geçirdiği kazada kırılan dişinin, burun boşluğuna kaçtığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2019 Salı 10:01 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019 Salı 10:02
Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Utku İyigün, salı günü, burnundan sağlıklı nefes alamadığı için Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu.

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Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...
Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

İyigün, hastanede görevli kulak, burun, boğaz uzmanı Opr. Dr. Ali Yüksel tarafından muayene edildi. Yapılan kontrolde, İyigün'ün burnunda, kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi ardından yüz tomografisi çekildi.

Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

Tomografiyi kontrol eden Dr. Yüksel, İyigün'ün burnunun içinde yabancı cisim olduğunu gördü.

Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

KALEM KAPAĞI SANILDI, DİŞ ÇIKTI
Dr. Ali Yüksel, hastası Utku İyigün'e burnunun içinde yabancı cisim olduğunu, ameliyatla çıkarılması gerektiğini söyledi. Perşembe günü Dr. Ali Yüksel tarafından ameliyata alınan İyigün'ün burnundan, yabancı cisim çıkarıldı. Tomografi incelemesinde, ilk olarak İyigün'ün çocukken burnuna kalem sokabileceği ve arka kapağının burun içinde kalıp, orta burun eti bölgesi sol gözünün yanına kadar ilerlemiş olabileceği düşünüldü. Ameliyatla çıkarılan cismin, yapılan son incelemede diş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İyigün, Dr. Yüksel'e 6 yıl önce bisiklet kullanırken, minibüse çarptığını, kazada yüzünden yaralandığını söyledi. İyigün'ün kazada çarpmanın etkisiyle diş kökünün yerinden aldığı darbe nedeniyle kopup, yüz boşluğu içine düştüğü, oradan da burun boşluğuna açılan doğal boşluktan geçerek, orta burun hizasına kadar ilerleyip, yerleştiği ihtimali üzerinde duruldu. İyigün'ün burnunda dişiyle 6 yıl yaşadığı ortaya çıktı.

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