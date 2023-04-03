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Haberler Galeri Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

Denizli'de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

Denizli'de, geçtiğimiz yıllarda burnundan sağlıklı nefes alamadığı için hastaneye giden Utku İyigün'ün, çekilen tomografi sonucunda, burnunun içinde yabancı cisim tespit edildi. Ameliyatla burundan çıkarılan yabancı cismin, diş olduğu belirlendi. İyigün'ün 6 yıl önce bisiklet kullanırken geçirdiği kazada kırılan dişinin, burun boşluğuna kaçtığı hafızalara kazındı. İşte ilginç olay ve sizi şoke edecek diğer hastalıklar...

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 12:42 Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 13:22
Denizli’de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

Ege Üniversitesi'nde öğrenci Utku İyigün, geçtiğimiz yıllarda burnundan sağlıklı nefes alamadığı için özel bir hastaneye gitti.

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Denizli’de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

İyigün, hastanede görevli kulak, burun, boğaz uzmanı Opr. Dr. Ali Yüksel tarafından muayene edildi. Yapılan kontrolde, İyigün'ün burnunda, kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi ardından yüz tomografisi çekildi.

Denizli’de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

Tomografiyi kontrol eden Dr. Yüksel, İyigün'ün burnunun içinde yabancı cisim olduğunu gördü.

Denizli’de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

KALEM KAPAĞI SANILDI, DİŞ ÇIKTI
Dr. Ali Yüksel, hastası Utku İyigün'e burnunun içinde yabancı cisim olduğunu, ameliyatla çıkarılması gerektiğini söyledi. Perşembe günü Dr. Ali Yüksel tarafından ameliyata alınan İyigün'ün burnundan, yabancı cisim çıkarıldı. Tomografi incelemesinde, ilk olarak İyigün'ün çocukken burnuna kalem sokabileceği ve arka kapağının burun içinde kalıp, orta burun eti bölgesi sol gözünün yanına kadar ilerlemiş olabileceği düşünüldü. Ameliyatla çıkarılan cismin, yapılan son incelemede diş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İyigün, Dr. Yüksel'e 6 yıl önce bisiklet kullanırken, minibüse çarptığını, kazada yüzünden yaralandığını söyledi. İyigün'ün kazada çarpmanın etkisiyle diş kökünün yerinden aldığı darbe nedeniyle kopup, yüz boşluğu içine düştüğü, oradan da burun boşluğuna açılan doğal boşluktan geçerek, orta burun hizasına kadar ilerleyip, yerleştiği ihtimali üzerinde duruldu. İyigün'ün burnunda dişiyle 6 yıl yaşadığı ortaya çıktı.

Denizli’de hayrete düşüren olay! Burnundan diş çıktı! 6 yıl burnunda dişiyle yaşamış! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...

'BÖYLE VAKA ÇOK AZ'
Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Ali Yüksel, tomografide cismi önce kalem kapağı sandıklarını belirterek, "Ameliyatı yaptık, şikayetlerini giderdik ve yabancı cismi burnundan çıkardık. Cisim, sol orta burun eti içine gömülmüş şekildeydi. Cismi incelediğimizde diş kökü olduğu gördük. Hastamız, 6 yıl önce trafik kazası geçirmiş. Bize kaza anında diş köklerinin birinin kırılıp, yüz boşluğu içine düştüğünü söyledi..."

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