Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Dev horoz heykelinin önünde fotoğraf çektirenlerden Mahir Turgut, "Şehir merkezine hasretle beklediğimiz kar bugün yağdı. Uzun bir süredir şehir merkezine kar yağmıyordu. Bugün sokakta çocuklar kar topu oynuyor. İlk defa kar gören çocuklar da var tabii. 4-5 yıldır bu kadar kar görmemiştik. Denizli'de bugün bir kar sevinci yaşanıyor." dedi.