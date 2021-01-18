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Haberler Galeri Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Denizli'de sabahın erken saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı. Uzun süredir kar yağışını bekleyen Denizlililer kentin beyaza büründüğünü görünce sevindi.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:22 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:22
Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Denizli'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kent merkezinde meydan, cadde ve sokaklar sabah saatlerinden itibaren karla kaplandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarla kırsal bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Karayolları ekipleri, Denizli'yi çevre illere bağlayan Cankurtaran, Çardak ve Çivril bölgesindeki yollarda aksama yaşanmaması için çalışma yaparken trafik ekipleri de kar lastiği ve zincir olmayan araçları geçişine izin vermedi.

Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

HOROZ HEYKELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi horoz heykelinin de beyaza büründüğü gözlendi. Bazı vatandaşlar heykel yanında fotoğraf çektirdi.

Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Dev horoz heykelinin önünde fotoğraf çektirenlerden Mahir Turgut, "Şehir merkezine hasretle beklediğimiz kar bugün yağdı. Uzun bir süredir şehir merkezine kar yağmıyordu. Bugün sokakta çocuklar kar topu oynuyor. İlk defa kar gören çocuklar da var tabii. 4-5 yıldır bu kadar kar görmemiştik. Denizli'de bugün bir kar sevinci yaşanıyor." dedi.

Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

Murat Akyol da kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını belirterek "Denizli'mize kolay kolay kar yağmıyor. Gerçekten bugün burada horoz heykeli de beyaz örtüye büründü. Allah, bereket yağdırıyor. Şu güzelliğe bakın." diye konuştu.

Kar yağışı kentte aralıklarla sürüyor.

Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı
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