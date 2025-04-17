Denizli’de korkunç olay! Çöpte yeni doğan bebek cesedi bulundu!

POLİS SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Denizli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteyneri ve çevresinde kapsamlı bir çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları tek tek inceleniyor. Polis, olayın faillerini bulmak için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.