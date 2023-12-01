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Haberler Galeri Denizli'de miras cinayeti! Taş ve sopalarla öldürüldü

Denizli'de miras cinayeti! Taş ve sopalarla öldürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde akraba oldukları belirtilen 5 kişi miras meselesi nedeniyle tartıştıkları çiftçi Mehmet Deniz'i taş ve sopalarla döverek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 09:16 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 09:22

Denizli’de miras cinayeti! Taş ve sopalarla öldürüldü

Denizli'de 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Denizli’de miras cinayeti! Taş ve sopalarla öldürüldü

Olay, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü kadın 5 kişinin darp ettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

Denizli’de miras cinayeti! Taş ve sopalarla öldürüldü

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli’de miras cinayeti! Taş ve sopalarla öldürüldü

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz'i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler, Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yakalandı.

Denizli’de miras cinayeti! Taş ve sopalarla öldürüldü

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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