Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Örki, şunları kaydetti:

"Pamukkale'mizin ayrılmaz bir parçası olan sıcak hava balonlarını şehir merkezinde kaldırarak bu güzelliği vatandaşlarımızla tanıştırmak istedik. Yine ilçemizde büyük ilgi gören yamaç paraşütüyle ilgilenen gençlerimiz Bağbaşı Yaylası'ndaki teleferik bölgesinden atlayış gerçekleştirerek Seyir Tepesi eteklerine iniş yaptı. Bu atlayışlarla Pamukkale'nin yamaç paraşütü konusunda da bir merkez olduğunu göstermiş olduk."