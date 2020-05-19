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Haberler Galeri Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Denizli'de 5 sıcak hava balonu ve 40 yamaç paraşütünün uçuşuyla gökyüzünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 18:13 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 18:14
Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Pamukkale ören yerinde turizme hizmet veren 5 sıcak hava balonu şehir merkezinden havalandı. Bağbaşı Yaylası'ndan havalanan 40 yamaç paraşütçüsü de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açarak Denizlilere farklı bir bayram coşkusu yaşattı.

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Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Evlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş, paraşüt ve balonları alkışladı.

Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan 19 Mayıs'ı farklı kılmak için bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Örki, şunları kaydetti:

"Pamukkale'mizin ayrılmaz bir parçası olan sıcak hava balonlarını şehir merkezinde kaldırarak bu güzelliği vatandaşlarımızla tanıştırmak istedik. Yine ilçemizde büyük ilgi gören yamaç paraşütüyle ilgilenen gençlerimiz Bağbaşı Yaylası'ndaki teleferik bölgesinden atlayış gerçekleştirerek Seyir Tepesi eteklerine iniş yaptı. Bu atlayışlarla Pamukkale'nin yamaç paraşütü konusunda da bir merkez olduğunu göstermiş olduk."

Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması
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