Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.