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Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Denizli'de etkisini gittikçe arttıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilendi. Kentin farklı noktalarında ağaç devrilmesi, bahçe duvarı çökmesi ve iskele devrilmesi gibi çeşitli olumsuzluklar meydana gelirken farklı boyutlarda maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 23:58
Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Bazı noktalarda çöp konteynerleri rüzgar nedeniyle yola savrulurken kimi noktalarda ise ağaçlar devrilerek yolu kapatırken aydınlatma direkleri koparak park halindeki araçlara zarar verdi. Aynı zamanda bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı felç etti
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