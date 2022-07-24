Denizli’deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

Muhtar Atilla Savran, geçen yıl sadece bir günde 2 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Nilüferler bu yıl gayet iyi. Yalnız kış biraz sert geçtiği için nilüferler geç uyandı. Şu anda nilüferler iyi durumdalar. Nilüferler güneşin doğmasıyla 5-10 dakika içerisinde komple açılıyorlar. Nilüferler sabah 08.00'den akşam 20.00'e kadar açık oluyor. Öğleden sonra aşırı sıcak olduğu için kendilerini korumaya alıyorlar. Nilüferlerin açık halini vatandaşlarımız 10 saat rahat bir şekilde görebilir. Nilüferlerimiz zaten 60 yıldır var ve bunun sayesinde köylümüz çok ekmek yedi. Bizim köyümüzün arazisi biraz az olduğu için ziyarete açarak para kazanmaya karar verdik.