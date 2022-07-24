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Haberler Galeri Denizli'deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

Denizli'deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, nilüferlerin açması ile seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Işıklı Gölü'ndeki nilüferlerin açık hali 10 saat görülebiliyor.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 12:08 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 12:12
Denizli’deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde yeşille mavinin buluşmasıyla adeta görsel şölen sunan ve kendisine hayran bırakan nilüferleriyle dünyaya ismini duyuran Işıklı Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor.

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Denizli’deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğinin yanı sıra 300 dönümlük alandaki nilüferlerin güzelliğiyle Işıklı Gölü doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Işıklı Gölü'nü fotoğrafçılar da ziyaret ediyor. 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde su kuşları, ender bulunan balık türleri ve yaban hayvanları bulunuyor.

Denizli’deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

Muhtar Atilla Savran, geçen yıl sadece bir günde 2 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Nilüferler bu yıl gayet iyi. Yalnız kış biraz sert geçtiği için nilüferler geç uyandı. Şu anda nilüferler iyi durumdalar. Nilüferler güneşin doğmasıyla 5-10 dakika içerisinde komple açılıyorlar. Nilüferler sabah 08.00'den akşam 20.00'e kadar açık oluyor. Öğleden sonra aşırı sıcak olduğu için kendilerini korumaya alıyorlar. Nilüferlerin açık halini vatandaşlarımız 10 saat rahat bir şekilde görebilir. Nilüferlerimiz zaten 60 yıldır var ve bunun sayesinde köylümüz çok ekmek yedi. Bizim köyümüzün arazisi biraz az olduğu için ziyarete açarak para kazanmaya karar verdik.

Denizli’deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

Burada balıkçılıktan ziyade turistik ziyaretlerle ekmek yemeyi amaçladık. Biz nilüferlerimizin güzelliğini en iyi şekilde ziyaretçilere sergileyeceğiz. Bu tabiatı elimizden geldikçe koruyacağız. Nilüferlerin ziyaret edenler tarafından sosyal medyada paylaşılarak dünyada ve ülkemizde duyulmasıyla akın akın insanlar geliyor. Bu nilüferlerin Denizli'mize ve Çivril ilçesine de katkısı çok oldu. Geçen yıl sadece bir günde 2 bin misafir ağırladık. Bu yıl da aynı şekilde misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

Denizli’deki Işıklı Gölü görüntüsü ile mest etti

"TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YER"
Vatandaşlara kayığıyla gölü gezdiren Uğur Akar, "Burası kendi memleketimiz olduğu için çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Buraya gelen ziyaretçilerimiz Türkiye'de böyle güzel bir yer olmadığını söylüyor. Burada bulunan nilüferler ve doğal güzellikler çok etkileyici. Buranın doğal görüntüsü insanları hayran bırakıyor. Turizm açısından da çok önemli bir yer. Herkesin burayı ziyaret etmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.

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