Denizli’den Aydın’a sıçrayan yangın 3. gününde! Alevler mahalleleri tehdit ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde başlayan orman yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle Aydın'a sıçrayan alevler, mahalleleri tehdit etmeye devam ederken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangına destek olmak için Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir ve Isparta'dan ekipler de bölgede görev yapıyor.

İHA Giriş Tarihi : 31 Ağustos 2025 11:37 Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 11:37






