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Haberler Galeri Denizli'den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak

Denizli'den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilenler arasında çocuklar için oyuncaklar da bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi de deprem bölgesinde çocuk oyun alanlarına 1 tır oyuncak gönderdi.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:51 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:56
Denizli’den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hatay merkez ile İskenderun'da çocukların depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak amacıyla oyun alanları kurulduğu bildirildi.

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Denizli’den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak

Açıklamada, çocukların gelişimlerine uygun oyuncak ve eğitim materyalleriyle donatılan, gönüllü psikologların görev yaptığı oyun alanlarına 1 tır dolusu oyuncak ve akıl oyunları seti gönderildiği belirtildi.

Denizli’den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden çocukların da ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Çocuklarımızı cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli görmek istiyoruz.

Denizli’den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak

Onları çok seviyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları hazırladık. Onların bu psikolojik süreci en iyi şekilde atlatmaları adına yaptığımız çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli’den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak
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