Denizli’den deprem bölgesine 1 tır dolusu oyuncak

Onları çok seviyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları hazırladık. Onların bu psikolojik süreci en iyi şekilde atlatmaları adına yaptığımız çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.