Denizlili hayırsever, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirdi

Aynı ambulansla öldüğü zaman eşinin mezarının bulunduğu mezarlığa getirilmesini vasiyet eden Gökçe, "Eşim vasiyet etti, 'Benim için hayır yap' dedi ve ben de yaptım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ambulansı aldık ve Allah kazasız belasız hayra vesile etsin. Ben vefat ettiğim zaman da bu ambulansla beni mezara, ailemin yanına götürün" şeklinde konuştu.