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Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'de ki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital TIR' 8'inci durağı Denizli'de ziyarete açıldı. Özel olarak üretilen Dijital TIR Cuma gününe kadar Denizli'de olacak. Ziyaretçiler üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji ile oluşturulmuş olan holografik sunucu ile karşılaştı. Dijital TIR içerisinde barındırdığı harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu kutu, yeşil sahne ve sihirli ayna deneyiminde bulundu.

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 18:37 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





