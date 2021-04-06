Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'de ki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital TIR' 8'inci durağı Denizli'de ziyarete açıldı. Özel olarak üretilen Dijital TIR Cuma gününe kadar Denizli'de olacak. Ziyaretçiler üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji ile oluşturulmuş olan holografik sunucu ile karşılaştı. Dijital TIR içerisinde barındırdığı harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu kutu, yeşil sahne ve sihirli ayna deneyiminde bulundu.
Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 18:37
Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 18:40
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'deki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital TIR' projesini hayata geçirdi. Geleceğe katkıda bulunmak amacıyla başlatılan projede teknoloji ve dijital uygulama alanları bulunan 'Dijital TIR', ilk olarak Türkiye turuna Edirne'den başladı.
8. DURAK DENİZLİ
Ardından Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'dan sonra 8'inci durağı olan Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ziyaretçilerine kapısını açtı. Açılışa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun ve vatandaşlar katılım sağladı.
VALİ ATİK, DİJİTAL TIR'DA İHA DENEYİMİ YAŞADI
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun'dan Dijital TIR hakkında bilgi aldı.
Vali Atik ve beraberindekiler ile birlikte TIR'ı gezerken, İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) uçurma deneyimini de yaşadı. Özel olarak üretilen Dijital Tır Cuma gününe kadar açık
YEŞİL SAHNE SİHİRLİ AYNA
Açılıştan sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Dijital TIR'ı bekleyen ziyaretçiler sırayla içeriye alındı. Ziyaretçiler üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji ile oluşturulmuş olan holografik sunucu ile karşılaştı.