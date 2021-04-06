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Haberler Galeri Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'de ki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital TIR' 8'inci durağı Denizli'de ziyarete açıldı. Özel olarak üretilen Dijital TIR Cuma gününe kadar Denizli'de olacak. Ziyaretçiler üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji ile oluşturulmuş olan holografik sunucu ile karşılaştı. Dijital TIR içerisinde barındırdığı harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu kutu, yeşil sahne ve sihirli ayna deneyiminde bulundu.

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 18:37 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 18:40
Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'deki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital TIR' projesini hayata geçirdi. Geleceğe katkıda bulunmak amacıyla başlatılan projede teknoloji ve dijital uygulama alanları bulunan 'Dijital TIR', ilk olarak Türkiye turuna Edirne'den başladı.

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Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

8. DURAK DENİZLİ

Ardından Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'dan sonra 8'inci durağı olan Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ziyaretçilerine kapısını açtı. Açılışa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun ve vatandaşlar katılım sağladı.

Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

VALİ ATİK, DİJİTAL TIR'DA İHA DENEYİMİ YAŞADI

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun'dan Dijital TIR hakkında bilgi aldı.

Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

Vali Atik ve beraberindekiler ile birlikte TIR'ı gezerken, İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) uçurma deneyimini de yaşadı. Özel olarak üretilen Dijital Tır Cuma gününe kadar açık

Denizlililer Dijital TIR ile İHA deneyimi yaşadı

YEŞİL SAHNE SİHİRLİ AYNA

Açılıştan sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Dijital TIR'ı bekleyen ziyaretçiler sırayla içeriye alındı. Ziyaretçiler üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji ile oluşturulmuş olan holografik sunucu ile karşılaştı.

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