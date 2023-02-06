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Haberler Galeri Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

Deprem anında Çök Kapan Tutun hareketi ile hayatınızı kurtabilirsiniz! Yaşam üçgeni olarak adlandırılan diğer bir adıyla cenin pozisyonu deprem sırasında üzerinize düşecek ağırlıklardan sizi koruyabilir. Sabah saatlerinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman, gibi çevre illerde can kayıpları yaşandı. Peki bu yaşam üçgeni nedir? Çök Kapan Tutun hareketi nasıl yapılır? Cenin pozisyonu nasıl alınır? Yaşam üçgeni hangi zamanda yapılmalı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 12:43
Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremle beraber yaşam üçgeni yani Çök Kapan Tutun tekniği gündeme geldi. Peki Yaşam üçgeni nedir, hayat üçgeni nasıl yapılır? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur? İşte detaylar…

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Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR, NE DEMEK?

Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "hayat üçgeni" de denir. Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.

Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Deprem anında bina içindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

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