Deprem anında bu hareketi yapmak hayatınızı kurtarabilir! ÇÖK KAPAN TUTUN NASIL YAPILIR? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Cenin pozisyonu nedir?

Deprem anında Çök Kapan Tutun hareketi ile hayatınızı kurtabilirsiniz! Yaşam üçgeni olarak adlandırılan diğer bir adıyla cenin pozisyonu deprem sırasında üzerinize düşecek ağırlıklardan sizi koruyabilir. Sabah saatlerinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman, gibi çevre illerde can kayıpları yaşandı. Peki bu yaşam üçgeni nedir? Çök Kapan Tutun hareketi nasıl yapılır? Cenin pozisyonu nasıl alınır? Yaşam üçgeni hangi zamanda yapılmalı? İşte detaylar...