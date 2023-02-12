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Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremler sonrası 'Deprem anında neler yapmalı? Depremden korunmak için nerede saklanmalı?' soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre deprem anında yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 11:48 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:04
Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?
Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?

Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanan en büyük depremlerden biri 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Peki deprem anında ne yapmalı nasıl davranmalı? İşte AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre deprem anında güvenliğimiz için yapmamız gerekenler...

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Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?
Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?

BİNA İÇİNDEYSENİZ

1.Kesinlikle panik yapmayınız.
2.Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz.
3.Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?
Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?

4.Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.
5.Sarsıntı başladığında yataktaysanız orada kalın. Üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa bir yastıkla başınızı koruyun; varsa en yakındaki güvenli alana geçin.
6.Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekan kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır.

Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?
Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?

7.Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın, ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.
8.Araştırmalar, çoğu yaralanmanın bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğunu göstermektedir.
9. Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın.
10.Asansör kullanmayın.
11.ACİL DURUMLARI ve YANGINLARI bildirmek dışında telefonları KULLANMAYIN. Kibrit ve çakmak YAKMAYIN, elektrik düğmelerine DOKUNMAYIN.

Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?
Deprem anında neler yapmalı, nelerden uzak durulmalı?

12.Elektriklerin kesilebileceğinin; yangın alarmlarının çalışabileceğinin ve yangın söndürme sistemlerinin devreye girebileceğinin farkında olun
13.Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilitleyerek başınızı ve boynunuzu korumaya alın.
14.Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın vb. cihazları kapatın. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşın.

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