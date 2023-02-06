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Haberler Galeri Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu...

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu...

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana illerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesine ait hava durumunu yayınladı. İşte il il hava tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 12:08
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu haftanın hava tahmin raporu paylaşıldı.

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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu...

Buna göre, Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor.

Yarın hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 8 Şubat Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu...

GAZİANTEP
Gaziantep bugün kar yağışlı olacak ve hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

Salı günü, hava karla karışık yağmurlu, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 1-4 derece, çarşamba ve perşembe hava çok bulutlu, sıcaklıklar en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 4 derece, cuma ise parçalı ve çok bulutlu en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olarak öngörülüyor.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu...

HATAY
Depremden etkilenen Hatay'da bugün çok bulutlu kuvvetli yağış ve sağanak bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.

Salı günü, aralıklı yağmur ve sağanak, hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 10 derece, çarşamba parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 8 derece, perşembe parçalı bulutlu, en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu...

OSMANİYE
Osmaniye'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

Salı günü de yağmurlu, hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 12 derece, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu hava sıcaklığının en yüksek 0, en düşük 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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