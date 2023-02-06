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Deprem çantası nasıl hazırlanır? İçinde neler olmalı? Mutlaka konulması gerekenler nelerdir?

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde etkisini gösteren 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldiği öğrenildi. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 binanın yıkılmasına sebep olan depremin ardından var vatandaşlar, deprem çantası nasıl hazırlanır? içinde neler olmalıdır? mutlaka konulması gerekenler nelerdir? evde nerede durmalıdır? gibi soruların cevabını arıyor. İşte deprem çantası içindekiler listesi ile afet ve acil durum çantasında olması gerekenler...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





