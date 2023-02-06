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Haberler Galeri Deprem çantası nasıl hazırlanır? İçinde neler olmalı? Mutlaka konulması gerekenler nelerdir?

Deprem çantası nasıl hazırlanır? İçinde neler olmalı? Mutlaka konulması gerekenler nelerdir?

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde etkisini gösteren 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldiği öğrenildi. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 binanın yıkılmasına sebep olan depremin ardından var vatandaşlar, deprem çantası nasıl hazırlanır? içinde neler olmalıdır? mutlaka konulması gerekenler nelerdir? evde nerede durmalıdır? gibi soruların cevabını arıyor. İşte deprem çantası içindekiler listesi ile afet ve acil durum çantasında olması gerekenler...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 11:25
Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Deprem çantası içindekiler listesi Kahramanmaraş'ta dün gece yaşanan depremin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve acil durum çantası olarak da geçen bu uygulama her vatandaşın evinde bulundurması gerekenler arasında yer alıyor. Deprem çantasında olması gerekenler AFAD tarafından belirlendi. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? İşte, yanıtlar…

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Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem çantası içindekiler listesi şöyle:

GIDA:

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?

ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ:

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?

GİYECEKLER:

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

SU:

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?

HİJYEN MALZEMELERİ:

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

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