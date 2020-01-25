Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye uyarı! İstanbul ve İzmir...

'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yeni kehanetini açıklamış ve Mart ayının başında 7 veya 8 büyüklüğünde deprem olacağını söylemişti. Yeni deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'ın bu tahmini doğru çıktı ve Peru'da bugün 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki geçtiğimiz günlerde İstanbul depremi hakkında da tahminde bulunan Hoogerbeets'in bu kehaneti tutacak mı? 3-4 Mart tarihleri arasında 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etti? Peki bunu depremin İstanbul'da olma ihtimali var mı? Kamuoyunda "Deprem kahini" olarak bilinen Frank Hoogerbeets A Haber'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.