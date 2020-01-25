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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye uyarı! İstanbul ve İzmir...

Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. İstanbul'da yaşanan son deprem vatandaşlar arasında korkuya neden olurken Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleriyle gündem oldu. Yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla deprem kahini olarak anılan Hoogerbeets, ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini dile getiren Frank Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:39
Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye uyarı! İstanbul ve İzmir...

İstanbul'da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında korkuya neden olurken Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleriyle gündem oldu. Depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye uyarı! İstanbul ve İzmir...

'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yeni kehanetini açıklamış ve Mart ayının başında 7 veya 8 büyüklüğünde deprem olacağını söylemişti. Yeni deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'ın bu tahmini doğru çıktı ve Peru'da bugün 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki geçtiğimiz günlerde İstanbul depremi hakkında da tahminde bulunan Hoogerbeets'in bu kehaneti tutacak mı? 3-4 Mart tarihleri arasında 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etti? Peki bunu depremin İstanbul'da olma ihtimali var mı? Kamuoyunda "Deprem kahini" olarak bilinen Frank Hoogerbeets A Haber'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye uyarı! İstanbul ve İzmir...

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Önceki gün yine bir deprem açıklaması yapan Hoogerbeets yine çok konuşuluyor.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye uyarı! İstanbul ve İzmir...

Ayrıca 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye uyarı! İstanbul ve İzmir...

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yeni bir tahmin daha yayınlamıştı. Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etmişti.

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