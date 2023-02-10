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Haberler Galeri Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

Depremde ailesi ölmüş çocuklara koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Koruyucu aile olma şartları nedir, kimler olabilir? Koruyucu aile olmak için aylık gelir ne kadar, kaç para olmalı? Koruyucu aile ne demek? Koruyucu aile maaşı ayın kaçında yatar? Koruyucu aile çocuğu seçebilir mi? Koruyucu aile çocuğa kaç yaşına kadar bakar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için detayları açıkladı. İşte depremzede çocuklara koruyucu aile olmanın koşulları ve e-Devlet koruyucu aile olma başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:05 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:27
Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

Koruyucu aile nasıl olunur? Kimler koruyucu aile olabilir? soruları, Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketini ardından gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı belirterek, depremzede çocuklara koruyucu aile olmanın koşullarını duyurdu.

Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı, güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.

Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.

Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

KORUYUCU AİLE ŞARTLARI NELERDİR?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

-T.C. vatandaşı iseniz

-Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız

-25-65 Yaşları arasındaysanız

-En az ilkokul mezunu iseniz

-Düzenli bir gelire sahipseniz

-Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz

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