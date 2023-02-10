Depremde ailesi ölmüş çocuklara KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

Depremde ailesi ölmüş çocuklara koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu aile olmanın şartları neler? Koruyucu aile olma şartları nedir, kimler olabilir? Koruyucu aile olmak için aylık gelir ne kadar, kaç para olmalı? Koruyucu aile ne demek? Koruyucu aile maaşı ayın kaçında yatar? Koruyucu aile çocuğu seçebilir mi? Koruyucu aile çocuğa kaç yaşına kadar bakar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için detayları açıkladı. İşte depremzede çocuklara koruyucu aile olmanın koşulları ve e-Devlet koruyucu aile olma başvuru ekranı...