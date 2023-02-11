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Haberler Galeri Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi olan iki depremde binlerce can enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Türkiye, felaketin 6'ıncı gününde enkazdan canlı çıkarılanlarla umutlarını ayakta tutuyor. Gaziantep'te 94 saatin ardından enkazdan kurtarılan bir genç, sevincini paylaşırken hayatta kalabilmek için idrarını içmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Peki susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir? Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? İdrar içmenin yararı var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:48
Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılan çevre illerden enkaz altında kalan binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

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Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Ancak kurtarma ekiplerinin canla başla mücadelesiyle de binlerce insan hayata tutundu. Enkaz altından gelecek iyi haberler beklenirken günlerdir hem soğuk hava hem de açlık ve susuzlukla mücadele eden enkaz altındakiler için kritik saatlere girildi.

Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Enkaz altında günlerce sağ kalanlar için susuzluktan ölmeleri korkulurken Gaziantep'te idrarını içerek hayatta kalan gencin haberi herkesi çok şaşırttı.

Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Şehitkamil ilçesinde enkaz altında kalan ve 94 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut ailesinin yüzünü güldürdü. Hastanede annesinin başından ayrılmadığı Adnan, yaşadığı anları anlattı.

Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Cuma günü erken saatlerde bir genç çöken binanın enkazından büyük ölçüde zarar görmeden çıkarıldı.

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