Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? Susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi olan iki depremde binlerce can enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Türkiye, felaketin 6'ıncı gününde enkazdan canlı çıkarılanlarla umutlarını ayakta tutuyor. Gaziantep'te 94 saatin ardından enkazdan kurtarılan bir genç, sevincini paylaşırken hayatta kalabilmek için idrarını içmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Peki susuz kalınca idrar içilir mi? İdrar içmek tehlikeli midir? Depremde enkaz altında kalanlar idrarını içerek hayatta kalabilir mi? İdrar içmenin yararı var mı? İşte detaylar...