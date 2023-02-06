Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? Oturduğum ev depreme dayanıklı mı? Evim sağlam mı çürük mü? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Depremde hangi ilçelerdeki evlerin yıkılma riski var? Fay hattı ne demek? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman, gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası yürekler ağza geldi. İşte, e- Devlet Türkiye 2023 deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı...