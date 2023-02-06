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Haberler Galeri Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? Oturduğum ev depreme dayanıklı mı? Evim sağlam mı çürük mü? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Depremde hangi ilçelerdeki evlerin yıkılma riski var? Fay hattı ne demek? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman, gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası yürekler ağza geldi. İşte, e- Devlet Türkiye 2023 deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 11:36
Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? Oturduğum ev depreme dayanıklı mı? Evim sağlam mı çürük mü? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Depremde hangi ilçelerdeki evlerin yıkılma riski var? Fay hattı ne demek? sorularının yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

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Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası yaşanabilecek olası büyük çaplı zararları önlemek adına vatandaşlar, Türkiye fay hattı sorgulama işlemleri için arama motorlarına yöneldi.

Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor.

Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

Depremde oturduğum bina yıkılır mı? Oturduğum ev sağlam mı çürük mü? Evim fay hattının üzerinden geçiyor mu? FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

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