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Haberler Galeri Depremin sembolü Ayda Bebek, Göztepe antrenmanında

Depremin sembolü Ayda Bebek, Göztepe antrenmanında

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılarak sembol olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin antrenmanında futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 17:46 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 17:47
Depremin sembolü Ayda Bebek, Göztepe antrenmanında

Kulübün davetlisi olarak babası ve ağabeyiyle birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret eden Ayda'ya teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular büyük ilgi gösterdi.

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Depremin sembolü Ayda Bebek, Göztepe antrenmanında

Ünal Karaman, Ayda'nın elini öperken futbolcular ise tek tek kucaklarına alıp sevdi.

Depremin sembolü Ayda Bebek, Göztepe antrenmanında

Futbolcularla top oynayıp hatıra fotoğrafı da çektiren Ayda, sarı-kırmızılılarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Depremin sembolü Ayda Bebek, Göztepe antrenmanında

Ayda, Göztepe'nin ligde 9 Aralık'ta Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı maçı da Gürsel Aksel Stadı'nda izlemişti.

Depremin sembolü Ayda Bebek, Göztepe antrenmanında
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