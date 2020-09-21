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Haberler Galeri Deren Talu Photoshop'u abarttı

Deren Talu Photoshop'u abarttı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, 'ne gerek vardı' derken bazı takipçileri ise Kendall Jenner'a benzetti.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:42 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:45
Deren Talu Photoshop'u abarttı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri.

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Deren Talu Photoshop'u abarttı

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 2010'da boşandığı Eren Talu'dan olan kızlarından Deren Talu (23), sevgilisi Baran Tınaz(30) ile bir arkadaşlarının düğününe katıldı.

Deren Talu Photoshop'u abarttı

Düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.

Deren Talu Photoshop'u abarttı

Talu'ya birçok takipçisi "ne gerek vardı" derken bazı takipçileri ise Kendall Jenner'a benzetti.

Deren Talu Photoshop'u abarttı

Deren Talu, işletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile 4.5 aydır aşk yaşıyor.

Deren Talu Photoshop'u abarttı

Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden Deren Talu ile fotoğrafını yayınlayarak aşk yaşadıklarını ilan etmişti.

Deren Talu Photoshop'u abarttı

Öte yandan Deren Talu geçtiğimiz günlerden bikinili fotoğrafını paylaşmıştı. Talu'nun bu pozu, "Annesine meydan okuyor" yorumuna neden olmuştu.

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