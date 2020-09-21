Deren Talu Photoshop'u abarttı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, 'ne gerek vardı' derken bazı takipçileri ise Kendall Jenner'a benzetti. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 2010'da boşandığı Eren Talu'dan olan kızlarından Deren Talu (23), sevgilisi Baran Tınaz(30) ile bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı. Talu'ya birçok takipçisi 'ne gerek vardı' derken bazı takipçileri ise Kendall Jenner'a benzetti. Deren Talu, işletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile 4.5 aydır aşk yaşıyor. Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden Deren Talu ile fotoğrafını yayınlayarak aşk yaşadıklarını ilan etmişti. Öte yandan Deren Talu geçtiğimiz günlerden bikinili fotoğrafını paylaşmıştı. Talu'nun bu pozu, 'Annesine meydan okuyor' yorumuna neden olmuştu.