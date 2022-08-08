Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç: ‘Ben de bir gün bu sahneye çıkacağım’ dedim ve çıktım

ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Mei Jin karakterine hayat veren oyuncu Esra Kılıç, Bi' Başka adlı YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Kılıç, Destan setinden güçlü karakteri Mei Jin'e, geçmiş projesi İçerde dizisinden Ses Tiyatrosu sahnesiyle ilgili şaşırtan anısına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Kılıç, Ses Tiyatrosunda sahnelenen Pera'daki Hayalet oyununa başlama serüveninden bahsederken tiyatroya gittiği ilk anı da anlattı: Ortaokuldayken dönem ödevimde bir tiyatrocuyla röportaj yapmam gerekiyordu. Ailemin tanıdığı bir tiyatrocu da Ses Tiyatrosunda sahne alıyordu. Tiyatroya gittiğimde büyülendim. Anneme "Ben de bir gün burada sahneye çıkacağım" dedim ve çıktım. Pera'daki Hayalet oyununun galasında çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum.