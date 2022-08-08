Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç: ‘Ben de bir gün bu sahneye çıkacağım’ dedim ve çıktım

Farklı alanlarda yeni projeler var mı? Beyazperdede ya da tiyatro sahnesinde?

Şu an için tiyatro yok. Ama tekrar yapmak istiyorum. Sahnede olmak bambaşka bir şey. Bir tane sinema filmi var görüştüğümüz ama net olmadığı için açıklamayayım.

Tiyatrodaki ekip ruhunu gördükten sonra dizilerdeki 'benci' yaklaşımla karşılaşınca ne düşünüyorsun?

Tiyatro daha kolektif bir iş tabii. Bunun bilincinde olan insanlarla çalışıyorsun. Güven duygusu oluyor. Ama Destan ekibimiz de öyle. Sanki bir tiyatro ekibiyle çalışıyormuşum gibi. İşi sahiplenen bir ekibiz. Büyük bir şans. Sette de kendimi çok güvenli hissediyorum.

'BEN DE BİR GÜN BU SAHNEYE ÇIKACAĞIM' DEDİM VE ÇIKTIM

Pera'daki Hayalet oyunundan da bahsetmek isterim. Ses Tiyatrosunda Ferhan ve Derya Şensoy ile sahne aldığın bir oyun. Sendeki yeri nedir? Nasıl gelişti süreç?

Pera'daki Hayalet'in hikâyesi benim için çok duygusal bir hikâye. Ortaokuldayken dönem ödevimde bir tiyatrocuyla röportaj yapmam gerekiyordu. Ailemin tanıdığı bir tiyatrocu da Ses Tiyatrosunda sahne alıyordu. Tiyatroya gittiğimde büyülendim. Anneme "Ben de bir gün burada sahneye çıkacağım" dedim ve çıktım. Orta 2'deydim daha. Seneler sonra Ferhan Şensoy'un kızı Ferhan ile Çalıkuşu'nda birlikte çalıştık. Çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Pera'daki Hayalet oyununu yazdığında benim de yer almamı istedi. Gala günü çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum.