Detoks etkisi yapan besinler! Ödemi söktürüyor, rahatlatıyor

Vücudu arındırmak ve sindirim sistemini rahatlatmak için doğada bulunan pek çok besin güçlü birer yardımcıdır. Peki detoks etkisiyle vücut nasıl temizlenir? Detoks etkisi yapan besinler nedir? İşte detaylar...

Detoks etkisi, aslında vücudun kendi doğal temizleme mekanizmalarını (özellikle karaciğer ve böbrekler) desteklemek anlamına gelir.

İşte bu sürece en iyi katkıyı sağlayan besinler:

YEŞİL ÇAY

Metabolizmayı hızlandırır.

Günde 2 fincan (şekersiz)

MATCHA ÇAYI
Matcha çayı genel olarak güvenli bir içecek olsa da, içerdiği bazı bileşenler nedeniyle belirli durumlarda dikkatli tüketilmelidir veya tüketilmemelidir.

KUŞKONMAZ
Ödem atıcı (diüretik) etkilidir.
Izgara veya buharda pişmiş.

ELMA
Pektin lifi ile bağırsakları temizler.
Kabuğuyla birlikte tüketin.

SARIMSAK
Doğal antibiyotik ve arındırıcıdır.
Ezilerek yemeklere eklenmeli.

ZERDEÇAL
İçindeki "kurkumin" bileşeni, güçlü bir anti-inflamatuar ve antioksidandır. Hücre düzeyinde yenilenme sağlar.

ZENCEFİL
Sindirimi hızlandırır, şişkinliği azaltır ve dolaşım sistemini destekleyerek toksinlerin ter yoluyla atılmasına yardımcı olur.

KETEN TOHUMU
Yüksek lif oranı sayesinde bağırsakların temizlenmesini sağlar.

PANCAR
Betalain adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Kanın temizlenmesine ve karaciğer hücrelerinin yenilenmesine destek olur

LİMON

C vitamini deposudur ve alkali bir etki yaratarak vücudun pH dengesini düzenler. Güne ılık limonlu su ile başlamak metabolizmayı canlandırır.

ENGİNAR

Karaciğer dostu besinlerin başında gelir. İçerdiği "sinarin" maddesi sayesinde safra salgılanmasını artırarak karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, pazı, kale ve roka gibi sebzeler yüksek klorofil içerir.

Bu sayede vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

