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Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler hayran kalıyor...

Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 16:03 Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 16:04
Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler hayran kalıyor...

Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor...

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Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler hayran kalıyor...

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler hayran kalıyor...

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler hayran kalıyor...

Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler hayran kalıyor...

Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.

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