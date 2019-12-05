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Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler hayran kalıyor...

Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 16:03 Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





