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Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Devasa büyüklükteki çukuru görenler hemen yetkililere haber verseler de aslında gerçek çok farklı çıktı. Çukurun içindeki görenler gözlerine inanamadı. İşte şok eden manzara...

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:24 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





