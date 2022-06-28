Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor... Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor. Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış. Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip. Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu? Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar! Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış. Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var. Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor. Bu mağaraların güvenlik, barınma ve konforlu bir ısı ortamı oluşturması bir yana duvarlarında gerçek opaller bulunuyor. Bu sayede de iç mimarisi çarpıcı bir hal alıyor. Bazı yeraltı evleri, ilk bakışta sıkıcı gibi düşünülse de oldukça keyifli mekanlar olarak tasarlanmış. İşte, birbirinden güzel muhteşem yeraltı evleri; Cave Pool, Santorini, Yunanistan Cave dwelling, Sicilya Domus Civita, İtalya Mağara Evler, Kapadokya, Türkiye House Cave, Sacromonte, İspanya Rock houses, İzlanda Hogan, Arizona Vardezia Mağara Şehri, Gürcistan Bad Blumau, Avusturya The Brochs of Coigach, İskoçya Sala Gümüş Madeni, İsveç Kandovan Köyü, İran Kandovan Köyü, İran Nas montanhas de Fafe, Portekiz Nas montanhas de Fafe, Portekiz Dietikon, İsviçre Malator in Druidstone, Galler Taş Ev Matmata Köyü, Tunus Mağara Evi, Festus, Missouri Mağara Evi, Troo, Fransa OUTrial Evi, Polonya Dune Evi, Atlantic Sahili OUTrial Evi, Polonya Spiritual Retreat Evi, Seville, İspanya Bolton Eco Evi, İngiltere Beckham Creek Cave Lodge, Parthenon, Arkansas Ailesiyle birlikte yer altında yaşayan ve evin mimarı olan Arthur Quarmby, evini 700 bin pounda satışa sundu. İngiltere'nin batısında bulunan Holme Valley'de yer altında inşa edilen ev, görenleri büyülüyor 41 sene boyunca ailesiyle birlikte bu özel evde yaşayan Arthur Quarmby, aynı zamanda bu evi tasarlayan kişi. Evde 4 yatak odası, lavabo, havuz ve muhteşem bir teras yer alıyor. Yeni sahibini bekleyen evde, muhteşem bir havuz da yer alıyor. Özel olarak tasarlanan ev, 700 bin pounda satılıyor.