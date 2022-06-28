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Haberler Galeri Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Devasa büyüklükteki çukuru görenler hemen yetkililere haber verseler de aslında gerçek çok farklı çıktı. Çukurun içindeki görenler gözlerine inanamadı. İşte şok eden manzara...

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:24 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:32
Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor...

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Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

Dev çukurun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.

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