  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti

Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti

Vahşi doğada ölümüne yaşam devam ederken piton ve timsahın karşılaşması herkesi şoket etti Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri hayrete düşürüyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı... Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Kartal ve kaplanın kapışmasından sonra piton ve timsahın gerilim dolu anları dikkat çekti. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2021 Cumartesi 12:12
Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti

Pitonların özellikleri ve türleri nelerdir?

Pitonlar yılan familyasının büyük bireylerinden biridir. Asya, Afrika ve Avusturalya kıtasında çokça görülen bu hayvanların boyu 30 cm'den 9 metrelere kadar uzayabilir. Amerika kıtasında görülmemesine karşın, buradaki insanlar kendi istekleri ile yetiştirmeye başlamışlardır. Amerika kıtasında özellikle Pitonlardan daha büyük Anakonda ve Boğa yılanı görülmektedir. Yavaş hareket eden dev yılan Pitonlar, doğal ortamda domuz, geyik, antilop hatta Timsah bile avlayıp, sindirebilirler. Dişi Pitonlar erkeklerden büyük olur ve yumurtayla ürerler.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar... Piton, Afrika çöl pitonu, Ağaç pitonu, Avustralya Kaya pitonu, Burma pitonu vb. türleri olan bir yılan familyasıdır. Asya ve Afrika'da yaşar. Zehirsizdir ve dünyanın en uzun yılanlarındandır. Boyu 9 metreye varabilir. Geyik, kemirgen, yaban domuzu, ceylan ve antilop gibi hayvanlarla beslenir.

Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...

Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti
Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Mercedes koltuğunu kesti! İçinden bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğunu kesti! İçinden bakın neler çıktı!