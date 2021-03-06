Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu, ortaya çıkan manzara şoke etti

Vahşi doğada ölümüne yaşam devam ederken piton ve timsahın karşılaşması herkesi şoket etti Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri hayrete düşürüyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı... Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Kartal ve kaplanın kapışmasından sonra piton ve timsahın gerilim dolu anları dikkat çekti. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü.