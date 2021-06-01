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Haberler Galeri Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı

Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı

Dev piton yılanın yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin dev pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:24
Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı

Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.

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Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı

Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.

Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı

İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar:

Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı
Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı
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