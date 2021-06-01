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Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı

Dev piton yılanın yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin dev pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





