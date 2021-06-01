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Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı
Dev pitonun yuvasına girdi! Böylesi daha önce hiç görülmedi ölümü göze aldı
Dev piton yılanın yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin dev pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:17
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:24
Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.
Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.
İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar: