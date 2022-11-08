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Dev pitonun yuvasına girdi! Ölümü göze aldı...

Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





