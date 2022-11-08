Dev pitonun yuvasına girdi! Ölümü göze aldı...
Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 15:40
Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 15:40
Dev pitonun yuvasına girdi! Ölümü göze aldı!
Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.
Dev pitonun yuvasına girdi! Ölümü göze aldı!
Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.
Dev pitonun yuvasına girdi! Ölümü göze aldı!
İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar:
Dev pitonun yuvasına girdi! Ölümü göze aldı!
Dev pitonun yuvasına girdi! Ölümü göze aldı!