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Dev yat marinaya sığmadı

Dünyanın en büyük yatlarından biri olan 'Royal Romance' isimli mega yat demirleyecek liman bulamayınca Güvercinlik koyuna demir attı.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 17:42 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 17:42
Dev yat marinaya sığmadı

Değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan yatı görenler gözlerine inanamadı.

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Dev yat marinaya sığmadı

Yatın içerisinde ise İngiliz kraliyet ailesi mensupları olduğu iddia edildi.

Dev yat marinaya sığmadı

Dünyanın en büyük mega yatlarından biri olan, yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki Royal Romance isimli lüks yat Bodrum'a demir attı.

Dev yat marinaya sığmadı

2015 yılında denize indirilen, içinde sinema salonu, yüzme havuzu, spa, spor salonu, gibi birçok özelliği barındıran yat, 93 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde.

Dev yat marinaya sığmadı
Dev yat marinaya sığmadı
Dev yat marinaya sığmadı
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