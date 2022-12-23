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Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...
Hayvanat bahçesinde çalışan bir görevli dev pitonun altında kalan çürüyen yumurtaları almak için işe koyuldu. Talihsiz adam, pitonun o hamlesiye neye uğradığını şaşırdı. O anların görüntüsünü görenler de çok korktu. İşte korkunç olay...
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:30
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California'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu. Piton, Jay Brewer'dan yumurtalarını korumak için bakıcısına ölümcül hamlelerle saldırdı.
Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.
Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.
Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti.
Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanılmaz derecede güçlü olurlar ve ölümcül bir güçle saldırırlar. Hatta birkaç insanı öldürdükleri de biliniyor.