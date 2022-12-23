  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...

Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...

Hayvanat bahçesinde çalışan bir görevli dev pitonun altında kalan çürüyen yumurtaları almak için işe koyuldu. Talihsiz adam, pitonun o hamlesiye neye uğradığını şaşırdı. O anların görüntüsünü görenler de çok korktu. İşte korkunç olay...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:30
Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...

California'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu. Piton, Jay Brewer'dan yumurtalarını korumak için bakıcısına ölümcül hamlelerle saldırdı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...

Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.

Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...

Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.

Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...

Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti.

Dev yılanın yumurtasını almak isteyince bakın ne oldu! Sonu çok korkunç...

Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanılmaz derecede güçlü olurlar ve ölümcül bir güçle saldırırlar. Hatta birkaç insanı öldürdükleri de biliniyor.

  • SON DAKİKA