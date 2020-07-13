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Devasa patatesin içinde ne olduğunu gören şaşıp kalıyor!
Devasa patatesin içinde ne olduğunu gören şaşıp kalıyor!
Boş bir arazide uzaktan kocaman bir patates olarak gözüken ancak yanına yaklaştıkça gerçeği öğrenenler gözlerine inanamıyor. Arazinin ortasındaki devasa patatesin içinde ne olduğunu gören şaşıp kalıyor.
Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:33
Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.
Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.
Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.
İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.
Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş..