Devlet desteği ile başladı! Şimdi yurt dışına organik badem gönderiyor.

İlk ürününü, yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Almanya, Rusya, İngiltere ile bazı Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine gönderdiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen yıl gönderdiğim ürünlerden olumlu dönüşler aldım ve bu durum yeni talep olarak bana geri döndü. Bu yıl 8 tona yakın badem bekliyoruz. İyi besliyoruz ağaçlarımızı. Organik olarak sulamadan sonra bitki ve hayvan gübreleri ile besleme yöntemi yapıyorum." dedi.