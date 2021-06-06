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Devlet desteği ile başladı! Şimdi yurt dışına organik badem gönderiyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının sertifikalı fidan desteğinden faydalanarak 60 dekar arazisinde 2 bin 500 badem fidanını toprakla buluşturan Cihan Yıldırım, yurt dışına "organik badem" gönderiyor.
Giriş Tarihi: 6 Haziran 2021 Pazar 11:56Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2021 Pazar 12:23
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Devlet desteği ile başladı! Şimdi yurt dışına organik badem gönderiyor.
Hünnap, kiraz ve cevizin yanında son yıllardan badem üretiminin de arttığı Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticiler hasada hazırlanıyor. 7 bin dekar arazide badem üretilen ilçede bu yıl, ilkbaharın başında etkili olan zirai don nedeniyle 100 ton civarında rekolte bekleniyor.
Devlet desteği ile başladı! Şimdi yurt dışına organik badem gönderiyor.
Üretici Cihan Yıldırım da kendi markasıyla ilçedeki badem üreticilerinin arasında öne çıkıyor. 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı sertifikalı fidan desteğinden yararlanarak 60 dekarlık araziye 2 bin 500 badem fidanı diken Yıldırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine badem satıyor.
Devlet desteği ile başladı! Şimdi yurt dışına organik badem gönderiyor.
Yıldırım, AA muhabirine, arazisinde organik tarım uygulamaları yaptığını, 12 ay boyunca emek verdiğini belirterek, geçen yıl ilk kez hasat ettiği 3,5 ton bademi kendi markasıyla piyasaya sunduğunu anlattı.
Devlet desteği ile başladı! Şimdi yurt dışına organik badem gönderiyor.
İlk ürününü, yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Almanya, Rusya, İngiltere ile bazı Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine gönderdiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen yıl gönderdiğim ürünlerden olumlu dönüşler aldım ve bu durum yeni talep olarak bana geri döndü. Bu yıl 8 tona yakın badem bekliyoruz. İyi besliyoruz ağaçlarımızı. Organik olarak sulamadan sonra bitki ve hayvan gübreleri ile besleme yöntemi yapıyorum." dedi.
Devlet desteği ile başladı! Şimdi yurt dışına organik badem gönderiyor.
Yıldırım, markasını dünya çapında duyurmak istediğini dile getirerek, "Ağaçlarımız tam anlamıyla verime geldiğinde 50 ton rekolteye ulaşacağız, o zaman daha fazla ülkeye ihracat yapıp ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Demirci'den doğan bir marka olarak hem iç piyasaya hem de yurt dışına sürekli ürün gönderen bir marka olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.