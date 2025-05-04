Didim’de 1.7 milyarlık emlak vurgunu! Çeteyi emlakçının eski sevgilisi çökertti

Ebru Zahide T., hesabına gönderilen paraların geri istendiğini dile getirdi. Ayrıca "biz seni tanırız eşini tanımayız çocuğunun hangi okulda okuduğunu biliyoruz. Biz bu paraları sana gönderdik. Paraları bize geri gönder" şeklinde tehditler aldığını belirterek şikayetçi oldu. Kendisini arayan başka bir çete üyesinin ise "abla eşin tefecilere bulaştı. Eşin cezaevinde olduğu için tefeciler alacaklarını senden tahsil etmek istiyor. Seni vuracaklar. Ben şu an o adamları engelliyorum.