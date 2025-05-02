Didim’de emlak çetesinin 1.7 milyar liralık sahte vekaletname skandalı
Aydın'ın Didim İlçesi'nde, yurt dışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesi, çökertildi. Aralarında Didim Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü'nün de yer aldığı çetenin, uzun süre yurt dışında bulunan İngilizlere ait 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı yasal olmayan yollarla el değiştirdiği ortaya çıktı.
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
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Örgüt liderinin 2019'da CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur'un yaptığı çetenin beyninin ise Didim Belediyesi'nde Bilgi İşlem Müdürü olan Hakan S. olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 38 kişi arasında CHP'li Didim belediyesi yapı kontrol büro personeli Abdullah Ö. de var. Çetenin uzun süredir Didim'e gelmeyen, emlak vergisi ödemeyen İngilizler'in evlerini sahte vekaletnameyle sattıkları ortaya çıktı.
1.7 milyarlık emlak vurgunu; yaklaşık 8 ay önce kendisinin haberi olmadan ev ve arsasının satışının yapıldığını söyleyen bir İngiliz vatandaşının Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıktı. Başvuru üzerine özel ekip kuran jandarma, 7 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılık ağını ortaya çıkarttı.
YURTDIŞINDA YAŞAYAN YABANCILAR SEÇİLDİ İddiaya göre aralarında emlakçı, belediye çalışanı, matbaacı, tapu görevlisi ve noter çalışanlarının olduğu 39 kişilik çetenin liderliğini geçtiğimiz dönem CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur yürütüyordu. Çete üyeleri arasında Didim Belediyesi'nde bilgi işlem müdürü olan Hakan S. ve yine Didim belediyesi yapı kontrol büro personeli Abdullah Ö. de olduğu öğrenildi. Çetenin beyni olan Hakan S., belediyedeki emlak verilerinden özellikle ev, işyeri veya arsası olan yabancı uyruklu yaşlı kişilerin çöp ve emlak borçlarının ödenip ödenmediğini inceleyerek, o kişilerin Türkiye'ye ne kadar sıklıkla giriş çıkış yaptıklarını tespit ediyordu.
TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ Didim'deki gayrimenkulleriyle fazla bağlantısı olmadığı tespit edilen kişilerin isimleri iddiaya göre yine aynı belediyede görevli yapı kontrol büro personeli Abdullah Ö. aracılığıyla Didim Tapu Müdürlüğü'nden emekli Cuma K.'ya aktarılıyordu. Cuma K.'nin gayrimenkuller üzerinde yaptığı incelemelerden elde edilen tüm bilgi ve belgeler ise çete lideri Ekrem Batur'a iletiliyordu.
MATBAALARDA SAHTE PASAPORT Çete lideri Ekrem Batur elde edilen belge ve bilgiler doğrultusunda matbaalar aracılığıyla sahte vekâletname, pasaport ve kimlikleri bastırıp gayrimenkullerin satışı için akrabası olan emlakçı Neşit B. ve Sedat B.'yi görevlendiriyordu. Gayrimenkuller önce satış işleminin örgüt üyelerinden birine yapılıyor ardından, gerçek alıcıya satılıyordu.
47 ADRESE OPERASYON Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Aydın Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 47 adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 39 şüpheli gözaltına alındı.