Didim’de emlak çetesinin 1.7 milyar liralık sahte vekaletname skandalı

YURTDIŞINDA YAŞAYAN YABANCILAR SEÇİLDİ

İddiaya göre aralarında emlakçı, belediye çalışanı, matbaacı, tapu görevlisi ve noter çalışanlarının olduğu 39 kişilik çetenin liderliğini geçtiğimiz dönem CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur yürütüyordu. Çete üyeleri arasında Didim Belediyesi'nde bilgi işlem müdürü olan Hakan S. ve yine Didim belediyesi yapı kontrol büro personeli Abdullah Ö. de olduğu öğrenildi. Çetenin beyni olan Hakan S., belediyedeki emlak verilerinden özellikle ev, işyeri veya arsası olan yabancı uyruklu yaşlı kişilerin çöp ve emlak borçlarının ödenip ödenmediğini inceleyerek, o kişilerin Türkiye'ye ne kadar sıklıkla giriş çıkış yaptıklarını tespit ediyordu.