Didim’deki milyarlık emlak vurgununda o ifadeye ulaşıldı! Örgüt yöneticisi sevgilisini de dolandırmış

Servan Toprak bana zorla senet imzalattı' dedim. O da bana 'başka çaren yok. Eğer ödeme yapmazsan elimizdeki diğer dekontları icra yolu ila tahsil edeceğiz' dedi. Dedikleri gibi icra dairesi kanalıyla işlem yaptılar" dedi.



1.5 MİLYONA ARAZİMİ SATIP PARAMI ÖDEMEDİLER

E. T. ifadesine şu şekilde devam etti: "17 Temmuz 2023'te mide ameliyatı geçirdim. Ekrem Batur Muğla'nın Milas ilçesindeki tapulu arsama alıcı olduğunu ve 1.5 milyon liraya satılacağını söyledi. Satış için vekaletname verdim. Arazi satıldı,, dolandırıldım param ödenmedi"

