Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakından bakın

İzmir'in Dikili ilçesinde Bademli ile Denizköy bölgeleri arasındaki büyüklü küçüklü çok sayıda koy, sakin ve huzurlu bir rota arayan ziyaretçilere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. İşte Ege'nin Maldivleri'nden kartpostallık kareler...
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:32Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:33
Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, misafirlerine adeta görsel şölen sunarken, bölgeye gelen ziyaretçiler tekne turlarıyla da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölgeyi gezebiliyor.