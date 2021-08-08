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Haberler Galeri Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakından bakın

Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakından bakın

İzmir'in Dikili ilçesinde Bademli ile Denizköy bölgeleri arasındaki büyüklü küçüklü çok sayıda koy, sakin ve huzurlu bir rota arayan ziyaretçilere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. İşte Ege'nin Maldivleri'nden kartpostallık kareler...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:32 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:33
Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın
Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın

Kuzey Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından Dikili, denizi, 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor.

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Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın
Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın

Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta yer alan ilçenin Bademli ile Denizköy bölgeleri ise henüz yeterince keşfedilmemiş doğaya ve büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip.

Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın
Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın

Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, misafirlerine adeta görsel şölen sunarken, bölgeye gelen ziyaretçiler tekne turlarıyla da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölgeyi gezebiliyor.

Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın
Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın

Hanımın Koyu, Pissa Plajı ve Killik Koyu da turkuaz renkli sularıyla hayranlık uyandırıyor.

Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın
Dikili'nin eşsiz koyları ziyaretçileri cezbediyor! Ege'nin Maldivleri'ne yakında bakın

Zindancık Koyu beyaz kumu, berraklığı, sakinliği, doğallığı, mavinin her tonu ile huzur verirken Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerden biri olarak dikkati çekiyor.

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