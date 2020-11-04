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Haberler Galeri Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran Onur Bay kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek ile görüntülendi. Dilara aşkını öpmelere doyamazken ikilinin birlikteliği de belgelenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 10:21
Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı.

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Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

Hürriyet'in haberine göre, 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu.

Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift muhabirlere "İyi geceler" demekle yetindi.

Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

Çiftin birlikteliği sonrası ünlü isimlerin yaşları da merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...

Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

EVRİM ALASYA

2 Ağustos 1979

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