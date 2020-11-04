Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran Onur Bay kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek ile görüntülendi. Dilara aşkını öpmelere doyamazken ikilinin birlikteliği de belgelenmiş oldu.