Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi!

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran Onur Bay kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek ile görüntülendi. Dilara aşkını öpmelere doyamazken ikilinin birlikteliği de belgelenmiş oldu. İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı. Hürriyet'in haberine göre, 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu. Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift muhabirlere 'İyi geceler' demekle yetindi. Çiftin birlikteliği sonrası ünlü isimlerin yaşları da merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları... EVRİM ALASYA 2 Ağustos 1979 HANDE ERÇEL MURAT DALKILIÇ