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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:19
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?

Ramazan ayının ilk gününe girmiş bulunmaktayız. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece yarısında sahura kalkan Müslümanlar niyet ederek orucunu tutmaya başladı. Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucu için Müminler titiz davranıyor. Orucu bozacak veya oruca zarar verecek durumlardan sakınmak için azami gayret gösteren Müslümanlar bazı durumları dikkatle araştırıyor. Bunların başnda da, "Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?" soruları geliyor. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar? İşte Ramazan orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulu'nun açıklamaları...

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Bu soru her Ramazan'da olduğu gibi yine yoğun şekilde aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorunun yanıtını şöyle veriyor;

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?

DENİZE GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

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