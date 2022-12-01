Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

Hangi macunlar diş beyazlatır? Evde diş beyazlatma yöntemi nedir? Diş beyazlatmak için ne yapmak gerekir? Dişler neden sararır? Sigara diş sarartır mı? gibi sorularınızın yanıtı bu haberde... Günlük hayatta yediğimiz veya içtiğimiz pek çok şey diş yüzeyini sarartır hatta lekeler bırakır. Herhangi bir besin tüketmeseniz bile dişleriniz sarı alt tonlu olabilir. Bembeyaz gülüşlere sahip olmak için onlarca markanın yüksek fiyatlı diş macunlarına çuvalla para döküyoruz. Ancak diş macunu üretici firmalarını batıracak bir yöntem var bu sayede dişlerininiz beyazlayacak. İşte evde diş beyazlatma yöntemi...