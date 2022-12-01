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Haberler Galeri Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

Hangi macunlar diş beyazlatır? Evde diş beyazlatma yöntemi nedir? Diş beyazlatmak için ne yapmak gerekir? Dişler neden sararır? Sigara diş sarartır mı? gibi sorularınızın yanıtı bu haberde... Günlük hayatta yediğimiz veya içtiğimiz pek çok şey diş yüzeyini sarartır hatta lekeler bırakır. Herhangi bir besin tüketmeseniz bile dişleriniz sarı alt tonlu olabilir. Bembeyaz gülüşlere sahip olmak için onlarca markanın yüksek fiyatlı diş macunlarına çuvalla para döküyoruz. Ancak diş macunu üretici firmalarını batıracak bir yöntem var bu sayede dişlerininiz beyazlayacak. İşte evde diş beyazlatma yöntemi...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:17
Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

Diş nasıl beyazlar? Diş neden sararır? Evde diş beyazlatma yöntemi nelerdir? Sigara diş sarartır mı? gibi soruların yanıtı bu haberde... Sizler için diş macunu üreticilerinin sır gibi sakladığı beyazlatma yöntemini araştırdık. Bu tarif ile dişleriniz bembeyaz olacak. Bir daha gülmekten korkmayacaksınız! İşte dişleri beyazlatan o pratik yöntem...

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Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

Kahve, çay ve sigara dişlerin en büyük düşmanıdır. Bu içecekleri tükettikçe dişlerde sararma ve kötü bir görüntü oluşumuna neden olur.

Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

Gün içinde dişlerimizi fırçalasak bile o lekeler asla geçmez ve can sıkabilir. Peki sararan dişleri beyazlatmanın yöntemi ne? İşte herkesin araştırdığı ancak bir türlü bulamadığı o cevap.

Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

DİŞLERİ BEYAZLATAN O PRATİK YÖNTEM

Hazırsanız herkesin merak ettiği o pratik yöntemi açıklıyoruz. Kalem kağıdınız alın ve not tutmaya başlayın. İşte o pratik yöntem;

Diş macunu üreticileri bunu öğrenirseniz işsiz kalır! Artık beyaz diş için o markalara para dökmekten kurtulacaksınız...

GEREKLİ OLAN MALZEMELER

1 çay kaşığı limon suyu
Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı diş macunu

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