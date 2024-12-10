Dışarı çıkacaklara uyarı üstüne uyarı! Sağanak yağış bu saatlerde hakim olacak

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.