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Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı..

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:44
Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...

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Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...

İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.

Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...

Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.

Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...

Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi.

Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...
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