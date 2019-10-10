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> Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...
Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...
Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı..
Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:44
Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...
İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.
Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.
Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi.