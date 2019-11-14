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Dişlerini beyazlatmak istedi, başına gelmeyen kalmadı!

Antalya'da, dişlerindeki lekelerden kurtulmak için operasyon geçiren Denizlili Sunay Öztürk (41), ardından çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu ve 32 dişini çektirmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 18:25 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 18:28
Dişlerini beyazlatmak istedi, başına gelmeyen kalmadı!

Antalya'da, dişlerindeki lekelerden kurtulmak için operasyon geçiren Denizlili Sunay Öztürk (41), ardından çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu ve 32 dişini çektirmek zorunda kaldı.

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Dişlerini beyazlatmak istedi, başına gelmeyen kalmadı!

Ağrılarının geçmemesi üzerine yapılan kontrollerde Öztürk'e, 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Sinirleri kesilen ve yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Öztürk, kullandığı ilaçların unutkanlığa yol açmaya başladığını iddia edip, "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum" dedi.

Dişlerini beyazlatmak istedi, başına gelmeyen kalmadı!

Alanya'da, turizm sektöründe çalışan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, 2 yıl önce dişlerini beyazlatmak için zirkonyum kaplama yaptırmaya karar verdi. Almanya'da doğan, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin TL kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu.

Dişlerini beyazlatmak istedi, başına gelmeyen kalmadı!

Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi.

Dişlerini beyazlatmak istedi, başına gelmeyen kalmadı!

Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen Öztürk, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. Dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı.

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