Haberler Galeri Disney Plus aboneliği nasıl iptal edilir? Disney Plus abonelik iptalinde para iadesi yapıyor mu? İşte Disney Plus üyelik iptal linki

Disney Plus aboneliği nasıl iptal edilir? Disney Plus abonelik iptalinde para iadesi yapıyor mu? İşte Disney Plus üyelik iptal linki

Disney Plus aboneliği nasıl iptal edilir? Disney Plus abonelik iptalinde para kesilir mi? Disney Plus hesabı nasıl silinir? Disney Plus üyelik iptalinde para iadesi yapılıyor mu? sorularının yanıtı Disney Plus'un "Atatürk" dizisinin yayından kaldırılma kararı sonrası üyeler arasında araştırılmaya başlandı. İşte Disney Plus abonelik ya da üyelik iptal etmenin adımları...

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2023 Perşembe 13:34 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2023 Perşembe 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ