DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı e-Devlet üzerinden 2024 Hac kura çekimi sonuçlarını açıkladı. İslamın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca müslüman, hac kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki 2024 Hac kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? Hac kura sonuçları nereden öğrenilecek? Hac kura sonuçlarını öğrenmek için ne yapmalı? Hac kesin kayıt ne zaman? 2024 Hac ücretleri ne kadar olacak? İşte tüm soruların cevabı ve e- Devlet üzerinden Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...