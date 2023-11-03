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Haberler Galeri DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı e-Devlet üzerinden 2024 Hac kura çekimi sonuçlarını açıkladı. İslamın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca müslüman, hac kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki 2024 Hac kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? Hac kura sonuçları nereden öğrenilecek? Hac kura sonuçlarını öğrenmek için ne yapmalı? Hac kesin kayıt ne zaman? 2024 Hac ücretleri ne kadar olacak? İşte tüm soruların cevabı ve e- Devlet üzerinden Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 11:57

DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

Hac kura sonuçları sorgulama sayfası, 2024 yılı adayları için 2 Kasım saat 21:00 itibarıyla erişime açıldı. 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı çekiliş sonrasında adaylar Diyanet e-devlet Hac sonuçları isim listesi sorgulama ve isim listesi şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

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DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

2024 HAC KURALARI SONUÇLARI E-DEVLET'TE ERİŞİME AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Perşembe günü tamamlandı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

SONUÇLAR E-DEVLET'TEN DUYURULACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 hac kura sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Adaylar, Hac kura sonuçlarını bu akşam saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

DİYANET 2024 HAC KURA SONUÇLARINI AÇIKLADI! İşte e-Devlet hac kura çekimi T.C ile sorgulama ekranı

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

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