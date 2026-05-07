Diyet listelerine meydan okuyor! Sosyal medyada viral oldu: Ekmek yerine de tüketiliyor
Ekmek tüketimini azaltmak isteyenler için yeni bir alternatif mi arıyorsunuz? Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen tariflerden sporcu menülerine ve diyet listelerine kadar sıkça karşımıza çıkan karnabahar, düşük kalorili yapısı ve çok yönlü kullanımıyla ekmeğin yerine geçebilen en popüler seçeneklerden biri haline geldi.
Beyaz ekmek, yüksek kalorili yapısı ve kan şekerini hızlı yükseltmesi nedeniyle uzun süredir eleştirilen besinler arasında yer alıyor. Peki bu noktada daha hafif ve sağlıklı bir alternatif mümkün mü? İşte tam burada karnabahar devreye giriyor. Düşük kalorili yapısına rağmen tok tutan özelliğiyle öne çıkan karnabahar, ekmeğe alternatif olarak tercih edilerek özellikle diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.
Düşük kalorili alternatif arayanların yeni tercihi
Pek çok kişi artık gün içinde daha hafif hissetmek, şişkinlik yaşamamak ve enerjisini korumak için karnabahar bazlı tariflere yöneliyor. Özellikle akşam yemeklerinde ağır karbonhidratlar yerine tercih edildiğinde sindirimi kolaylaştırdığı düşünülüyor.
Beyaz ekmeğin ve rafine karbonhidratların yerine daha hafif seçenekler arayanlar için karnabahar öne çıkıyor. Düşük kalorili yapısına rağmen uzun süre tokluk hissi sağlaması, onu diyet listelerinin vazgeçilmezlerinden biri haline getiriyor.
Beslenme alanında yapılan birçok araştırmada düşük glisemik indeksli besinlerin daha uzun süre tokluk sağlayabileceği belirtiliyor. Karnabahar da bu grupta yer alıyor. Bu nedenle ani acıkma krizleri yaşayan kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor.
Ekmek yerine kullanılan çok yönlü sebze
Karnabaharın bu kadar popüler hale gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de nötr tada sahip olması. Yani içerisine eklenen baharatı ve aromayı kolayca taşıyabiliyor. Bu özelliği sayesinde pizza tabanından lavaşa, sandviç ekmeğinden pilava kadar sayısız tarifte kullanılabiliyor.
Sosyal medyada viral olan tarif
Sosyal medyada viral olan tariflerin başında karnabahar pizzası geliyor. Özellikle spor yapanların sıkça paylaştığı bu tarifte rendelenmiş karnabahar, yumurta ve az miktarda peynirle karıştırılıyor. Daha sonra ince bir taban halinde fırınlanıyor. Ortaya çıkan sonuç ise klasik pizzaya göre çok daha hafif bir alternatif sunuyor ve yüksek kalorili hamur hissini büyük ölçüde azaltıyor.
Karnabahar pilavı ile hafif öğünler
Bir diğer popüler kullanım şekli ise karnabahar pilavı. Mutfak robotundan geçirilen karnabahar taneleri pirinç görünümü aldığı için birçok kişi bu yöntemi tercih ediyor. Hafifçe sotelenen bu karışım özellikle tavuk ve sebze yemeklerinin yanında tüketiliyor. Diyet yapanlar bu yöntemin porsiyon kontrolünü kolaylaştırdığını belirtiyor.
Baharatlarla bambaşka bir lezzet
Mutfak uzmanları ayrıca sarımsak tozu, karabiber ve muskat gibi baharatların karnabaharın aromasını tamamen değiştirebildiğini aktarıyor. Özellikle fırında hafif kızaran karnabahar, doğru baharatlarla çok daha iştah açıcı bir hale gelebiliyor.